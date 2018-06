Projeto que prevê o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso (ITBI), foi aprovado nesta quinta-feira (7), pelos vereadores de Campo Grande. Com a aprovação, o imposto que corresponde a 2% do valor da venda do imóvel e deve ser feito à vista, poderá ser parcelado em até seis vezes. O texto é de autoria do parlamentar Otavio Trad (PTB).

As parcelas serão mensais e sucessivas e somente poderá ser parcelado o ITBI de imóveis que não possuem débitos com o município. A primeira parcela deverá ser paga no ato de solicitação do parcelamento, com exceção de documentos expedidos pelo poder judiciário, pois, neste caso, o contribuinte terá o prazo de até dez dias úteis contados da publicação dos atos para solicitar o parcelamento do ITBI.

Contudo, uma vez estabelecido o número de parcelas, não poderá ser pactuada nova condição de pagamento e o imóvel que possua em sua inscrição municipal lançamento do ITBI com parcelas a vencer e/ou vencidas, não poderá ser transmitido à terceiro até que o parcelamento seja quitado.

“Nosso objetivo é facilitar o pagamento do imposto tendo em vista a dificuldade de muitas pessoas em pagar à vista ainda mais em tempos de crise. Com isso, esperamos também poder aumentar a quantidade de imóveis regularizados no município”, disse o vereador Otávio Trad.

O projeto também é de autoria dos vereadores André Salineiro (PSDB), e Junior Longo (PSDB), e segue para sanção do prefeito Marquinhos Trad (PSD).