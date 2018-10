Após negativa do deferimento do TRE-MS, coligação entrou com recurso no TSE

O pedido de impugnação da candidatura de Alcídes Bernal (PP) a deputado federal deverá ser julgado ainda nesta semana, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento foi encaminhado pela coligação Amor, Trabalho e Fé pelo fato de que Bernal estaria inelegível depois de ter sido cassado do cargo de prefeito, fato que o impediria de ser candidato por oito anos.

A ação foi julgada improcedente no último dia 5 de setembro pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e os advogados entraram com recurso no TSE. O advogado da coligação, Valeriano Fontoura, explicou ao JD1 Notícias que, após a negativa do TRE-MS um recurso foi encaminhado a Procuradoria-Geral Eleitoral, que emitiu um parecer e já foi encaminhado ao plenário do TSE.

Fontoura ainda disse que não há como saber o dia exato que o recurso será julgado, mas reforçou que, efetivamente, a inelegibilidade existe. No parecer do dia 17 de setembro, o procurador Humberto Jacques de Medeiros pede para que as razões que levaram a coligação a entrar com pedido de impugnação sejam apreciadas pelo TSE.