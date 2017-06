O Instituto Ranking avaliou entre os dias 8 e 18 de junho, as gestão do governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Marquinhos Trad.

Foram escutados 3 mil eleitores em 17 municípios de Mato Grosso do Sul

Veja os números, a margem de erro é estimada foi de 2.5% pontos percentuais, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

Avaliação de Reinaldo Azambuja

Avaliação de Marquinhos Trad