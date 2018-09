Encontro contou com três mil pessoas entre amigos e apoiadores

Cerca de três mil pessoas lotaram as dependências do salão da Associação Nipo Brasileira na última segunda-feira (17), para o evento “O Grande Encontro”, que teve como objetivo, unir os três irmãos; o deputado federal e candidato a reeleição, Fábio Trad (PSD), o candidato ao Senado Federal, Nelsinho Trad (PTB) e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD).

Marquinhos destacou, em seu discurso, as afinidades políticas do grupo ali presente e as qualidades dos irmãos Nelsinho e Fábio afirmando que a candidatura deles é o melhor para a capital e o estado.

Nelsinho afirmou que somente unindo forças é possível trazer desenvolvimento para o estado. “Vamos juntos, vamos em frente!”, disparou. Em seu discurso, Fábio homenageou os pais e fez uma breve prestação de contas do trabalho realizado na Câmara dos Deputados. “Essas conquistas todas não são para mim. São para vocês!”, disse.

Caravanas de diversos municípios também estiveram presentes, além de lideranças políticas.