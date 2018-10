Nesta quarta-feira (24), acontece na sede da Associação Nipo Brasileira, um evento de apoio à reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). O evento foi organizado pelos irmãos Nelson Trad Filho (PTB), Marquinhos Trad e Fábio Trad (PSD). Azambuja disse que o apoio na reta final de campanha é essencial para a vitória nas urnas.

O evento começou com adesivagem de veículos na área de entrada do clube. Por volta das 19h30, já havia uma público com mais de mil pessoas no local, que aguardaram o candidato ao som de batucadas de escolas de samba.

Reinaldo Azambuja disse que o apoio recebido é motivador. ''Essa parceira [com irmãos Trad], essa cumplicidade que nós temos de continuar trabalhando para melhorar o estado e capital'', refletiu o governador. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, também compareceu no evento e agradeceu a mobilização dos apoiadores e a democracia. ''Política se faz no olho no olho, cara a cara, porque palavras que são ditas aqui são gravadas e filmadas''.

Nelsinho Trad, o candidato mais votado ao Senado Federal, pediu aos presentes que acompanhem o próximo debate entre Reinaldo e Odilon de Oliveira (PDT) para ver quem é o mais preparado. E Fábio Trad, reeleito para a Câmara dos Deputados, agradeceu o apoio recebido da militância e diz que apoia Reinaldo por ''tudo que ele fez'' e porque sabe que com ele vem o progresso.