O candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL) derrotou o professor Fernando Haddad (PT) nas urnas no segundo turno das Eleições 2018 deste domingo (28) e foi eleito para a Presidência da República para governar o Brasil por quatro anos, entre 2019 e 2023.

Com 99% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato alcançou 55,16% dos votos válidos, possuindo 57.751.280 de votos enquanto Fernando Haddad, chegou aos 44,84% dos votos válidos e obteve 46.937.025 de votos. Matematicamente Bolsonaro já está eleito.

Na oitava eleição do país após a redemocratização, os votos brancos somam 2.484.626 votos (2,15%), e os nulos são 8.599.195 (7,43%). A abstenção no segundo turno das eleições gira em torno dos 31.308.796 (21,29%). O Brasil tem 147,3 milhões de eleitores.

O chamado “mito” pelos eleitores, que não compareceu a nenhum dos debates televisivos e foi alvo de polêmica devido a temas relacionados às minorias e a própria democracia agradeceu os votos dos brasileiros em sua página do Facebook.

“Todos os compromissos assumidos serão realizados, em todas as bancadas e para toda a população. Meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, consideração e pela confiança. Vamos juntos mudar o destino do Brasil!” disse em transmissão ao vivo o presidente eleito.

Haddad também se pronunciou em página oficial do Facebook e agradeceu aos antepassados, família e população brasileira. “A decisão do povo brasileiro deve ser respeitada neste momento, esses 45 milhões de eleitores também fizeram a campanha e houve uma reversão muito importante nos últimos dias. Nós vivemos um momento em que as instituições são colocadas a prova a todo o instante. Agora nós temos a tarefa de defender a democracia e a responsabilidade de fazer oposição colocando o interesse de todos os brasileiros a frente” comentou o petista.

olsonaro será o 43° presidente da história do Brasil, isso porque em 2014, Dilma Rousseff (PT) venceu Aécio Neves (PSDB) nas urnas no segundo turno com 54,4 milhões de votos, contra 43,7 milhões de votos do tucano. Ela permaneceu no cargo até agosto de 2016 quando sofreu um processo de impeachment e o vice-presidente Michel Temer (MDB) assumiu o posto.