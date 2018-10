A partir das 16 horas deste domingo (7), o JD1 Noticias trará a apuração de votos em tempo real.

Das 16h às 17h, o portal estará linkado ao mapeamento nacional, e a partir das 17h, uma nova tela com os números locais, estará trazendo em tempo real todas as alterações, minuto a minuto da apuração local com notícias e análises pontuais da tarde-noite, que definirá os rumos de Mato Grosso do Sul.

Conecte seu telefone ao JD1 e acompanhe todos os fatos desse dia de eleição.