Nesta quinta-feira (06), o candidato à Presidência da República pelo partido Novo, João Amoêdo, visita Campo Grande para cumprir agenda de campanha.

Amoêdo irá participar de um evento no Teatro Dom Bosco, acompanhado pelo seu candidato à vice-presidência, prof. Christian Lohbauer e o técnico de vôlei, Bernardinho.

No evento, o candidato irá apresentar as principais bandeiras que constam em seu Plano de Governo. Uma de suas propostas é ter um novo modelo de trabalho. “A insatisfação com os altos impostos, a ineficiência dos serviços públicos e a falta de assistência aos menos favorecidos, me fizeram entender que estava no momento de transformar a minha indignação em ação. Concluí que a melhor forma de ajudar a mudar este quadro seria através da política, com base em um novo modelo de Estado, que trabalhasse para a população ao invés de se servir dela”, explica Amoêdo.