João Rocha é reeleito presidente da Câmara Municipal

Com 28 votos a 1, o vereador João Rocha (PSDB) é reeleito presidente da Câmara Municipal. A sessão aconteceu na noite deste domingo (1), após a posse do atual prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Eleito pela Casa de Leis, João Rocha fez um discurso de paz e respeito com a população campo-grandense. “Estamos aqui hoje para mostrar a população que iremos trabalhar dia e noite, precisamos mostrar respeito à população”, emendou durante o discurso.

Segundo o vereador reeleito Eduardo Romero (Rede), que participa da mesa, comentou ao Portal JD1 os projetos enviados pelo prefeito Marquinhos Trad, são para enxugar as secretarias e reduzir as despesas do governo municipal.

A sessão extraordinária foi suspensa por volta das 21h20, para que os vereadores da chapa completa possam discutir os projetos. .