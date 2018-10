O juiz federal da 4ª Vara Federal de Campo Grande, Pedro Peralta dos Santos, suspendeu provisoriamente nesta quinta-feira (4), os efeitos da cassação do mandato de Delcídio do Amaral, quando ainda sera senador em 2016.

Devido ao calendário eleitoral, a decisão em tutela de urgência foi nessessária devido ao calendário eleitoral. “Diante do exposto, presente a urgência, consubstanciada no calendário eleitoral prevendo datas inadiáveis para o alistamento e a verossimilhana, representada pela inelegibilidade, concedo tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da Resolução nº 21/2016, do Senado Federal, no tocante à inelegibilidade”, decide o juiz federal.

A assessoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que o pedido de candiatura de Delcídio será julgado nesta quinta, às 17h.