Justiça desbloqueia bens de Nelsinho e Mandetta

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu nesta quarta-feira (15) pelo desbloqueio dos bens do ex-prefeito Nelson Trad Filho e do deputado federal Luiz Herique Mandetta. Segundo o advogado Vladimir Rossi, o TJMS entendeu não haver elementos para manter o bloqueio.

A Justiça havia bloqueado R$ 32 milhões em agosto do ano passado por investigações de fraude na implantação do sistema de Gestão de Informação em Saúde (Gisa)

O caso

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul ajuizou duas ações de improbidade por fraudes na implantação do sistema Gisa(Gestão de Informações em Saúde) pela Prefeitura de Campo Grande.

O sistema, que deveria modernizar e integrar a rede pública de saúde do município, recebeu investimentos de mais de R$ 8,1 milhões do Mistério da Saúde, mas foi marcado por polêmica e troca de acusações entre os ex-prefeitos Nelsinho Trad e Alcides Bernal. Trad sempre afirmou que o programa foi sabotado e desmontado por Bernal por questões meramente políticas.