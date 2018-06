Justiça Federal aceita 24ª denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral

O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, aceitou nesta sexta-feira (15), uma nova denúncia contra o ex-governador fluminense Sérgio Cabral. A 24ª denúncia contra o político, que está preso desde novembro de 2016, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, é no processo que tem origem na "Operação Câmbio, Desligo", da Polícia Federal.

A operação investiga um esquema de contratação de doleiros [por Cabral], para organizar propinas recebidas enquanto era governador do Rio de Janeiro, no período de 2007 a 2014. Segundo a denúncia, a suposta organização criminosa chefiada pelo ex-governador contratou os doleiros Vinícius Claret Vieira Barreto, conhecido como "Juca Bala" e Cláudio Fernando Barboza de Souza, conhecido como "Tony" ou "Peter".

Claret e Cláudio Fernando tinham amplo conhecimento do mercado de câmbio paralelo e operavam com Dario Messer, conhecido como “o doleiro dos doleiros”. Os três também se tornaram réus na ação penal, junto com outras 58 pessoas. Tanto Claret quanto Fernando recorreram à delação premiada.