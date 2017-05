Justiça livra André de tornozeleira e fiança

Uma decisão do desembargador Paulo Fontes do TRF3 suspendeu o pagamento de fiança e o uso de tornozeleiras do ex-governador André Puccinelli (PMDB). A decisão proferida na tarde de hoje também determinou a soltura do empresário Micherd Safar Junior, que foi preso na quarta fase da operação Lama Asfáltica.

André tinha sido levado para a Polícia Federal para prestar depoimento e de lá foi para a Agepen onde o artefato foi colocado em sua perna. Ainda não há informações de quando ele vai retirar a tornozeleira. O ex-governador também alegou em sua defesa que não tinha dinheiro para pagar a fianças, pois estaria com os bens bloqueados.