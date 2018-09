A senadora é vice na chapa do PDT encabeçada por Ciro Gomes para disputar a Presidência da República nas eleições de 2018

A senadora pelo Tocantins, Kátia Abreu virá a Campo Grande nesta quarta-feira, dia 3 de outubro. Kátia participará de uma coletiva de imprensa para apoiar a campanha do presidente estadual do PDT, deputado federal Dagoberto Nogueira da coligação Esperança e Mudança 1. Após a coletiva Kátia Abreu participará de uma caminhada com a militância pelo centro da capital.

Kátia é vice na chapa do Partido Democrático Trabalhista (PDT) encabeçada por Ciro Gomes para disputar a Presidência da República nas eleições de 2018.

Ciro Gomes elogiou a trajetória da senadora e destacou sua posição durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na época, Kátia Abreu contrariou seu partido, o PMDB, e defendeu Dilma.

Segundo o Ciro Gomes “escolhi a senadora porque demonstrou respeito e compromisso com a democracia e o povo brasileiro”. Ciro lembrou ainda que recebeu apoio da parlamentar na campanha de 2002, quando disputou o cargo de chefe do Executivo.

Kátia Abreu é senadora pelo Tocantins. Foi a primeira mulher a chefiar o Ministério da Agricultura, ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) por três mandatos e ex-deputada federal.