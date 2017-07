Lava Jato chega em Collor

O ministro Edson Fachin liberou a denúncia contra Collor para julgamento no STF

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador e ex-pesidente da República Fernando Collor de Mello (PTC) na Lava Jato, foi liberada para julgamento na Segunda Turma da Corte do Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro do STF, Edson Fachin.

Collor responderá pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. O ex-presidente foi denunciado junto com sua esposa e outras sete pessoas, que também são acusados pelo crime de organização criminosa.

Fachin deverá marcar a data do julgamento para decidir se o senador será ou não réu. A denúncia foi oferecida em agosto de 2015 e ampliada em março de 2016.

De acordo com as investigações, Collor recebeu mais de R$ 29 milhões em propina da BR distribuidoras. Segundo reportagem do Estadão a propina foi paga em razão de contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis.