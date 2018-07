A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019 segue para a sanção do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSD), após ser aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A aprovação ocorreu nesta quarta-feira (11), durante a sessão dos parlamentares.



Com tramitação prioritária, foi aprovado em segunda votação e agora seguirá para sanção o projeto de lei 116/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da LDO de 2019.

A LDO prevê receita de R$ 15,048 bilhões para o próximo ano, valor 3,6% maior que os R$ 14,497 bilhões orçados para 2018.