Foi aprovado, com 27 votos favoráveis, o projeto de lei nº 9096/18 que autoriza o Poder Executivo a instituir o Passe Livre para os doentes crônicos renais no transporte coletivo público em Campo Grande. O autor do projeto, vereador Junior Longo (PSB), esteve juntamente com o prefeito Marcos Trad na Câmara Municipal para sancionar a lei que garante o Passe Livre para os pacientes crônicos renais.

Segundo o parlamentar, ele colocou o projeto em regime de urgência para votação, pois os renais crônicos não podem ficar sem o tratamento. “O paciente não pode esperar. Uma semana sem tratamento pode levar a complicações no seu estado de saúde e em alguns casos podem vir a óbito. Tudo isso por falta de passe? Muitas famílias não têm condições de arcar com a mobilidade dos pacientes", afirmou Longo.

Junior Longo espera que o projeto sirva de base para que os demais municípios sul-mato-grossenses possam garantir aos renais crônicos o atendimento médico necessário. “Sei que é apenas o primeiro passo, pois, os pacientes crônicos renais de todo nosso MS precisam do transporte público para realizar a diálise. Vamos continuar nosso trabalho em prol da nossa gente".