Levantamento mostra bom desempenho de Fabio Trad no Congresso

O deputado federal de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad (PSD), ocupa o terceiro lugar entre os melhores parlamentares de 2018 da Câmara Federal, em Brasília. A pesquisa foi publicada no site “Políticos.org”, que classifica deputados federais e senadores como melhores ou piores do país. O grupo conta com um conselho estratégico e um conselho de avaliações de leis.

O conselho de avaliação de leis é totalmente independente, e composto por profissionais com reconhecida capacidade analítica e boa reputação no mercado, com formação em áreas como economia, engenharia e administração.

Os conselheiros procuram avaliar as leis de acordo com sua relevância, principalmente para combater a corrupção, os privilégios e o desperdício de recursos públicos. Para o deputado federal, o grupo é sério. “O instituto é sério e tem compromisso com valores e ideias liberais”, disse.

Segundo ele, os resultados divulgados nas pesquisas podem contribuir na hora do eleitor escolher seu candidato. “Acredito que a informação qualificada contribui para o aperfeiçoamento do processo de escolha do eleitor”, concluiu Fabio Trad.