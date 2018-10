Os líderes políticos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializaram nesta quarta-feira (10), apoio ao candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira, do PDT. Na ocasião, o partido também manifestou apoio ao presidenciável, Jair Bolsonaro (PSL).

Odilon disse que os grandes líderes do MDB o influenciaram para que ele aceitasse o apoio do partido. “Pessoas que deixaram legado muito grande em nosso estado, figuras como Wilson Barbosa Martins, Ramez Tebet, são pessoas inesquecíveis, então, é com esse tipo de pessoas que estamos unindo”, disse.

Na oportunidade, o candidato ao governo do estado também declarou apoio a Bolsonaro e diz que o apoio dele ao presidenciável é “sincero e de coração” e ainda falou que viu um vídeo que esta circulando na internet a respeito do suposto apoio de Bolsonaro a candidato a reeleição Reinaldo Azambuja. “No vídeo aparece uma deputada estadual aqui de Mato Grosso do Sul, com outras pessoas entre elas o Bolsonaro, mas em nenhum momento eu interpretei aquele vídeo como apoio do Bolsonaro ao Azambuja, interpretei como uma saudação pela visita que foi feita pela Tereza Cristina”, finalizou.

Junior Mochi, falou que o MDB ouviu todas as lideranças do partido aqui do estado e que a decisão não foi só de uma pessoa, e durante três horas a maioria decidiu que o partido não deveria ficar na neutralidade. E em função do que foi ouvido de todos os partidários decidiu apoiar o candidato ao governo, Odilon de Oliveira.