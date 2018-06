Locais com mais de 300 pessoas devem ter “banheiro família”, diz projeto de lei

O projeto de lei do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB), obriga locais com circulação superior 300 pessoas por dia, a criarem um “banheiro família” e fraldário, em Mato Grosso do Sul. A proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa e já está em tramitação.

O "banheiro família" deve ser de uso exclusivo de crianças até 12 anos, acompanhada por pais ou responsáveis, sejam eles homens ou mulheres.

Conforme a proposição, o banheiro e o fraldário deverão estar de acordo com as regras da Vigilância Sanitária Estadual e os padrões estabelecidos pela Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ainda fica vedada a cobrança pela sua utilização.

Caso sancionado, o não cumprimento da exigência acarretará multas de R$ 7.900 a R$ 15.800. “Há vários relatos de pais e filhos que passaram por constrangimento e, inclusive, casos de molestamento de crianças desacompanhadas. Para evitar exposições e situações de risco, propomos este projeto”, explicou Picarelli.