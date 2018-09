Aos 75 anos e com 44 anos de experiência na política sul-mato-grossense, o ex-deputado recordista de mandatos no legislativo estadual, Londres Machado, quer voltar à casa de leis para continuar o trabalho por Mato Grosso do Sul, quatro anos após ter deixado a política.

Com 11 mandatos ininterruptos como deputado estadual, Londres contou ao JD1 Notícias que sua vida política começou em 1967. “Antes da divisão do estado, fui eleito vereador de Fátima do Sul, três anos depois, aceitei o convite da liderança do meu partido e me candidatei a deputado, antes, um sonho distante, já que vinha de uma pequena cidade e disputaria com grandes nomes da política na época”, afirmou.

O desafio foi aceito e Londres, na época com 26 anos, foi o deputado menos votado e ingressou na Assembleia Legislativa do então Mato Grosso. “Em compensação, no meu segundo mandato fui o segundo mais votado no estado inteiro, pelo trabalho que foi feito”, lembrou o candidato.

Com a divisão do estado em 1977, Londres veio para Campo Grande e foi o presidente da Assembleia Estadual Constituinte que originou a atual Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e permaneceu até 2015, ocupando por sete vezes a cadeira de presidente.

Para o candidato, as boas recordações que traz de toda sua trajetória, são as pessoas que caminharam com ele. “As melhores recordações são os companheiros que ajudaram a fazer história nesses 11 mandatos, sem perder nenhuma eleição”, afirmou ao lembrar que, naquela época, as pessoas eram mais interessadas em conhecer o candidato pessoalmente, indo às reuniões e aos comícios.

O candidato avaliou que nos dias de hoje, pela facilidade da informação, está mais difícil fazer campanha. “As pessoas não precisam sair de casa para conhecer o candidato”, disse Londres ao afirmar que as reuniões de hoje atraem pouca gente. Londres afirmou que hoje tem usado as redes sociais, feito visitas e até ligações para estar mais perto dos eleitores e apresentar suas propostas.

Machado disse que está vivendo um momento especial e que sua volta responde ao pedido de “muitos companheiros”, como ele nomeia seus eleitores, e espera ser eleito para continuar trabalhando pelo estado.