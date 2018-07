O secretário da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia), Luis Buainain, o “Luica”, acaba de ser demitido da prefeitura de Campo Grande. A exoneração será publicada na edição de amanhã do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). “Luica” estava na marca do pênalti desde março, quando um “rio de lágrimas “ diante do prefeito Marquinhos Trad evitou sua demissão por “mal desempenho”. Não se sabe se as razões permanecem as mesmas ou se uma nova onda de boatos surgidos mês passado originaram a sua demissão. O favorito para o cargo é Roberto Oshiro, oriundo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.