Lula será interrogado hoje por Sérgio Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado pelo juiz Sérgio Moro na tarde desta quarta-feira (10), em Curitiba. Ontem (9), a defesa do ex-presidente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para pedir o adiamento do interrogatório. Ainda não há uma decisão judicial sobre o pedido.

A audiência, que deve começar as 14h, marcará o primeiro encontro do ex-presidente Lula com o juiz federal Sérgio Moro na condição de réu da ação penal a que responde no âmbito da Operação Lava Jato.

Lula é acusado de receber vantagens indevidas da empreiteira OAS, quando era presidente da República. Segundo a denúncia, ele seria o beneficiário de um apartamento no Guarujá e da reforma de um sítio em Atibaia, ambos no estado de São Paulo.

Manifestantes

Manifestantes favoráveis e contrários ao ex-presidente começaram a chegar na Capital paranaense nesta terça-feira (9).

O grupo a favor de Lula está reunido na rodoferroviária da cidade. De acordo com os organizadores, são cerca de 5 mil pessoas, que vieram de vários estados para o "acampamento pela democracia", como o local ficou conhecido.

Os manifestantes que são contra o ex-presidente Lula estão reunidos do lado de fora do Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico.

Para evitar a ocupação por movimentos contrários e favoráveis durante o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sergio Moro, a Justiça concedeu liminar a prefeitura de Curitiba que proíbe a montagem de estruturas e acampamentos nas ruas e praças da cidade até as 23h de quarta-feira (10).