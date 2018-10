O deputado estadual Paulo Siufi (MDB) afirmou, nesta quarta-feira (10), em um pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, que mais de 85% do diretório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) irão apoiar o candidato ao governo do estado, o juiz Odilon de Oliveira (PDB), na disputa no 2° turno.

Em sua fala, Siufi, que faz parte da porcentagem apoiadora, disse acredita no projeto do candidato pelo PDT, mesmo que ele não tenha uma caminhada na política.

“Como deputado do MDB nesta legislatura, quero dizer que eu apoio o Juiz Odilon. Não tenho dúvidas. Ele não pode ter a experiência política como muitos dizem, mas ele não tem, até que prove o contrário, nenhum problema judicial que condene ele a não ser o representante legal do Mato Grosso do Sul”, disse o deputado ao apoiar Odilon para o 2º turno.

Siufi disse ainda que foi realizada uma reunião com o diretório do MDB, onde mais de 85% dos que participaram disseram também apoiar o juiz.

“Nós tivemos uma reunião do MDB, na segunda-feira, às 17h no diretório. O MDB tinha um candidato ao governo, deputado Junior Mochi, qualificado, preparado, com experiência tanto no executivo como no legislativo, conhecedor de Mato Grosso do Sul, mas não foi essa a intenção daqueles que não o escolheram, e nós temos que tomar um posicionamento. Naquela reunião nossa de segunda-feira, mais de 85% do diretório do MDB, entre prefeitos, vice-prefeitos, lideranças, os partidos aliados ao MDB no primeiro turno tomaram uma decisão de acompanharmos o Juiz Odilon, então é um dever nosso de tomar um posicionamento”, afirmou.

O presidente municipal do MDB deve oficializar apoio ao juiz nesta tarde.