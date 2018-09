Dois atos, em apoio ao candidato a governador Reinaldo Azambuja (PSDB), se tornaram os maiores da atual campanha. A inexistência de comícios em praça pública faz com que reuniões em grandes recintos concentrem as maiores aglomerações em apoio a candidatos.

Na última quinta-feira (20), mais de 60 prefeitos e quase 300 vereadores participaram de um encontro na capital para apoiar e reforçar campanha da reeleição do governador. O ato aconteceu na sede do comitê central do tucano – na avenida Marechal Deodoro, 876. Além das maiores lideranças do interior, cerca de 2.500 e 3.000 estiveram presentes, conforme frisou Thiago Mishima um dos coordenadores.

A onda azul, como ficou conhecido o evento, expandiu as ações da campanha em apoio ao governador para todos os municípios de Mato Grosso Sul, onde vêm sendo efetivado o maior programa de investimentos em infraestrutura, saúde, segurança pública, educação e habitação já realizado pela administração estadual nesses 40 anos do Estado. Os prefeitos vão atuar fortemente em suas regiões nessa linha de chegada das eleições.

A política municipalista praticada por Reinaldo Azambuja ao longo de quatro anos, segundo o prefeito de Bataguassu Pedro Arlei Caravina, também presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), o credencia a um segundo mandato. “Esse modelo de gestão pública deve ser mantido e, por si só, justifica a reeleição do governador”, disse Caravina.

Para o prefeito, a presença do Governo do Estado em todas as regiões foi crucial para que os gestores municipais pudessem cumprir suas metas em dois anos difíceis, em que a arrecadação caiu e não havia perspectivas de realizar obras cobradas pela população, as quais foram concretizadas graças ao apoio do Estado.

“Sem o aporte financeiro do Estado para a recuperação viária, melhoria do atendimento na saúde, mais moradia, saneamento e infraestrutura viária, como pontes de concreto e pavimentação asfáltica, não teríamos avançado”, afirmou Caravina.

A avaliação positiva do prefeito e presidente da Assomasul em relação à gestão atual de Reinaldo Azambuja é unânime dentre a maioria dos demais gestores municipais. O prefeito Hélio Pellufo Filho, de Ponta Porã, realça a parceria do Estado a toda a região de fronteira, em especial em seu município. “Tivemos e estamos tendo um tratamento diferenciado nesse governo e hoje somos referência em saúde pública, graças ao apoio do Reinaldo na reestruturação do hospital regional”, frisou. Hélio Pellufo disse que um dos grandes méritos do governador tem sido sua política apartidária, sem olhar para a cor da sigla do prefeito.

“O Reinaldo Azambuja atende a todos os nossos pleitos e a população está satisfeita porque enxerga que a cidade melhorou nesses dois anos com as obras do seu governo em parceria com a prefeitura”, pontuou.

Para o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, o governador tem sido um grande parceiro da sua administração e da população, que foi a grande beneficiada com a política municipalista do seu governo.

Eraldo Jorge Leite, prefeito de Jateí, disse que nenhum outro governo atendeu seu município com a gestão tucana, em todas as áreas, elevando a qualidade de vida da população e fortalecendo o setor produtivo com obras de infraestrutura.

O comprometimento de Reinaldo Azambuja com Corumbá, segundo o prefeito Marcelo Iunes, foi fundamental para que o município garantisse empréstimo de R$ 240 milhões junto ao Fonplata (Fundo de Desenvolvimento da Região do Prata).

Ao destacar a parceria do governador, Marcelo Iunes assinala que a população corumbaense hoje é grata ao grande volume de investimentos de seu governo em Corumbá, como o recapeamento de 102 quadras, melhoria da rede de distribuição de água e esgoto, implantação de rodovias no Pantanal para atender ao turismo e a produção pecuária.

Éder Uilson França Lima, o Tuta, prefeito de Ivinhema, segue na mesma linha de raciocínio: “a presença efetiva e marcante do governo do Estado em Ivinhema e em todos os municípios, nesses quatro anos, foi fundamental para o Estado desenvolver e cada prefeito pudesse equacionar sua administração diante da falta de recursos em consequência da crise do País”. Tuta lembra que Reinaldo Azambuja foi prefeito de Maracaju e sabe das dificuldades de um gestor municipal diante dos parcos recursos federais, queda da arrecadação e, na maioria das vezes, distante do Governo do Estado.



Família Trad destaca apoio a Reinaldo em comício – Na última segunda-feira (17) perto de 3.000 mil pessoas participaram de reunião no “Nipo Brasileiro”, organizada pelo candidato ao Senado, Nelsinho Trad (PTB) ao Senado, e o candidato à Câmara dos Deputados, Fábio Trad (PSD). Na ocasião o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad também esteve presente, até a matriarca da familia Therezinha Trad, esteve no palanque. O ato porém não foi apenas em apoio aos membros da família, como os irmãos Nelsinho (senado) e Fabio (Deputado Federal), que são candidatos, mas em apoio a reeleição de Reinaldo Azambuja. O candidato tucano ao senado Marcelo Miglioli também esteve lá.

O primeiro a falar foi o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), que defendeu a importância do trabalho de divulgação – e do voto – dos apoiadores dos candidatos da coligação “Avançar com Responsabilidade”, a começar pela reeleição de Reinaldo Azambuja (PSDB): “O governador manteve MS em pé em meio a uma grave crise. E hoje tem um compromisso firmado comigo, em prol de Campo Grande”, garantiu.

“Uma vez reeleito, Reinaldo Azambuja vai precisar de muitos representantes da coligação para garantir a continuidade das obras que tem realizado. E para cumprir todos os compromissos que tem com todos os municípios de MS”, alegou.

“Para ajudar o Reinaldo, precisamos do ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo Miglioli (PSDB), e do prefeito que mudou o perfil de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB), no Senado. Precisamos ainda, na Câmara dos Deputados, daquele que com pouco mais de sete meses de atuação, foi considerado um dos três melhores deputados federais por dois institutos diferentes (Congresso em Foco e Políticos.org). Este é Fábio Trad, para deputado federal!”, declarou.

O prefeito de Campo Grande concluiu pedindo votos para Tetê Trad, candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que tem como principais bandeiras o aperfeiçoamento de políticas públicas para a Mulher e o combate à violência de gênero.

Depois foi a vez do candidato ao Senado, Nelsinho Trad, se pronunciar, reafirmando o compromisso que tem com MS: “Eu sei como foi ser prefeito de Campo Grande sem o apoio de cima. Agora, eu quero ser o senador dos municípios de MS, que vai abrir as portas do governo federal para os municípios e garantir recursos para a realização de projetos”, argumentou.

Nelsinho também destacou a importância da eleição dos candidatos da coligação – como Fábio Trad, que têm se destacado no cenário nacional – “por conta do compromisso com a continuidade do crescimento de MS, com a responsabilidade administrativa e com uma Reforma Tributária”, explicou.

“Nós precisamos eleger os candidatos desta coligação, como o Fábio Trad, que têm compromisso com o avanço de MS, a partir do fortalecimento dos municípios. Que têm compromisso com a redução da máquina pública e com uma melhor distribuição dos impostos federais para as prefeituras. Bandeiras que eu quero defender com eles, mas no Senado Federal. Vamos juntos!”, concluiu.



Congestionamento – Em ambos os eventos, o transito na região, ficou tumultuado e congestionado, e a presença de policiais nas redondezas não impediu dificuldades para quem trafegava pela região.

Entre Marcelo Miglioli e seu irmão Fábio, o prefeito Marquinhos Trad discursa em ato pró-Reinaldo na segunda (17)