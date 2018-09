Nesse domingo (30) a partir das 15h, acontecerá nos altos da Avenida Afonso Pena, uma concentração de eleitores voluntários, em apoio ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. A iniciativa do grupo denominado, "Voluntários do Bolsonaro", que tem como objetivo “mostrar pessoas que apoiam o candidato Bolsonaro no estado de Mato Grosso do Sul” .

Segundo promotores do evento, o movimento já possui 4,3 mil pessoas que afirmaram estar “interessados em participar“, através de uma mídia social.

“A partir das 9h da manhã já estaremos no local, panfletando e passando informações , além de vender camisetas. A carreata que começará às 15h é um movimento de apoio”, pontua uma das líderes da ação, Sirlei Ratier. “O fato do Bolsonaro estar hospitalizado, faz com que os eleitores assumam sua campanha. Isso está acontecendo em diversas capitais e cidades do interior”, completa Sirlei, ao apontar as cidades de Dourados, Sidrolândia e Maracaju, como os municípios que já realizaram o movimento. A cidade de São Gabriel do Oeste também fará uma ação neste domingo em apoio ao movimento.

Em Campo Grande, vários candidatos confirmaram presença na carreata, mas não poderão usar da palavra no carro da organização, que informa que é “vetada a participação de qualquer carro de som, inclusive no trajeto da carreata, que não seja os que foram contratados e licenciados pelo movimento”.

Segundo um dos organizadores, Julio Nunes, os candidatos que apoiam o Bolsonaro, são bem vindos ao movimento, mas não poderão usar a carreata para discursar. Júlio também informou que outros carros de som “não poderão ficar na carreata” , “somente o carro contratado pelo movimento”. O coordenador não esclareceu porém , como essa "proibição" será cumprida.