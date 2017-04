Marquinhos distribuirá uniformes

Após encontrar mais de 85 mil uniformes escolares encalhados no depósito da Secretária Municipal de Educação (Semed), o prefeito Marquinhos Trad se pronunciou na tarde desta sexta-feira (21) em suas redes sociais. O prefeito relatou que respeita a população e que o fardamento encontrado também será entregue as crianças com “vulnerabilidade social" ou seja cujas as famílias vivem na pobreza

A gravidade da situação, veio à tona após o vereador Otavio Trad, solicitar informações oficiais da secretaria de educação Ilza Matheus. A resposta veio no ofício nº 2.515/2017, onde relata que os valores dos uniformes são de R$ 1.842.863,40 milhão.

Ainda de acordo com o documento, foram encontradas 26.304 camisetas; 8.916 bermudas; 14.467 meias; 10.471 tênis e 25.142 jaquetas, totalizando 85.300 peças. Os uniformes foram confeccionados pelas empresas Nilcatex, Odilara, Frassão e Triunfo.

“Dentro de poucos dias vamos concluir a entrega das 350 mil peças do uniforme escolar. As 85,3 mil unidades adquiridas nas gestões passadas e que encontramos estocadas também serão distribuídas. Respeitamos o seu dinheiro e por isso nenhum uniforme será desperdiçando, mesmo sendo das administrações anteriores”, escreveu Marquinhos Trad.

Este fardamento, adquirido com dinheiro do etário municipal, e que "apodrecia" em um depósito da prefeitura, desde a gestão de Alcides Bernal, é a tradução exata, do nível de governança que a cidade teve com o ex-prefeito. Uma vergonha, seus autores deveriam ser responsabilizados.