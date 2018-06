A respeito da possível matéria que o Fantástico vai veicular no próximo domingo (17), envolvendo a Prefeitura Municipal de Campo Grande em esquemas fraudulentos com empresas terceirizadas, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), informou em entrevista à rádio Central Brasileira de Notícias (CBN), que não está preocupado.

Segundo ele, o assunto que será veiculado em rede nacional é referente ao escândalo da prefeitura com a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (Omep) e Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária.

“Com relação a informação de que Campo Grande será alvo de matéria sobre corrupção e mau uso do dinheiro público, principalmente com empresas terceirizadas, trata-se daquela matéria divulgada na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal e do Gilmar Olarte, da Omep e Seleta. Evidentemente, todos conhecem a repercusão que teve o caso das empresas criadas na época da gestão de André Puccinelli e Nelsinho Trad e que continuou com o Bernal e com o Olarte”, disse.

Segundo ele [Marquinhos], quem deve ficar preocupado com a divulgação do escândalo são os ex-prefeitos da cidade. “Ao contrário do que se possa pensar, foi justamente na minha gestão, por determinação judicial, que acabamos com aquela farra toda. Portanto, se alguém há de estar preocupado com a matéria, com certeza deve ser os ex- gestores e não o gestor atual”, destacou Marquinhos.