Marquinhos encontra rombo milionário e pede ajuda da população

Com contas “saindo pelo ladrão” após Alcides Bernal sair do cargo, Marquinhos Trad (PSD) reuniu a imprensa na Prefeitura municipal para informar sobre a real situação da prefeitura. Segundo ele, não foram deixados R$252 milhões e sim um rombo de dívidas que somadas chegam a esse valor, já que o dinheiro deixado seriam recursos que não podem ser mexidos, sendo R$ 32 milhões do SUS, R$ 31 milhões da União e R$ 21 milhões da Cosip que eles não vão poder mexer agora e o valor pode aumentar com as dívidas que estão vindo.

Marquinhos pediu colaboração e paciência para a população para “colocar a casa em ordem”. “Peço que a população pague o IPTU e o dinheiro será usado para pagamento dos servidores porque não temos dinheiro em cofre”, solicitou Marquinhos na coletiva. “Temos o total de R$ 41 milhões para pagar os servidores, e os pagamentos vão sair no máximo até dia 10, mas estamos nos esforçando para cumprir isso até o dia 5”, garantiu Marquinho, explicando que desse total, uma parte nem pode ir para o pagamento dos servidores.

Prefeitura quase teve serviços de água e luz cortados

Igual muitos brasileiros por aí, a prefeitura da Capital e as secretarias quase tiveram serviços essenciais cortados pelas empresas concessionárias. Segundo ele a Prefeitura tem uma dívida de R$ 12 milhões em energia e água. “Isso é correspondente a seis meses, e pedimos a Energisa um prazo maior para pagamento, se não os serviços seriam cortados”, contou durante a coletiva.