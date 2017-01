Marquinhos pedirá ao judiciário reversão de demissões da Omep e Seleta

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) já agendou uma reunião com o judiciário e o juiz David de Oliveira Filho para conversar sobre a situação dos demitidos da Omep e Seleta. Marquinhos estaria tentando reverter a decisão e pedindo um prazo maior para resolver o problema dos terceirizados que são contratados por meio do convênio Omep e Seleta.

“Estamos com a minuta do plano e pedindo agenda do magistrado David para ele homologar caso ele entender que esse seja o caminho. Vamos fazer tudo dentro do limite de responsabilidade fiscal”, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5).

Questionado sobre o risco do impasse com o convênio entre a Prefeitura e a Omep e Seleta comprometa o inicio das aulas e atividades Marquinho afirmou que não há nenhum. “Justamente por causa disso que estamos acelerando", explicou Marquinhos.

Marquinhos já havia conversado com o Procurador Geral de Justiça Paulo Passos sobre o tema, e agora vai buscar o Judiciário. “A questão da decisão judicial nós encontramos com o MPE uma saída legal, justa e correta que seria a prorrogação daquele plano de 2011 assinado pelo ex-gestor e não cumpridos no tempo hábil, o MPE está sensível, não está totalmente contrário”, afirmou.

Segundo o prefeito, o problema foi que o MPE se sentiu “enganado” pelos ex-gestores. “O que aconteceu é que desde 2011 o MPE ETA pedindo para os prefeitos a tomada de providências com relação a segurança jurídica do trabalho dos contratados via convênio e ninguém vinha fazendo absolutamente nada a ponto que o MPE se sentiu enganado e tapeado e que qualquer um que entrasse como prefeito iria levar empurrando na barriga”, explanou.

Atualizado 11:30