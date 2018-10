Projeto de lei da taxa do lixo de 2019 está sendo preparado pela Prefeitura de Campo Grande para ser enviado à Câmara Municipal da capital na primeira quinzena de novembro. Segundo o município, o contrato com a Solurb, que opera o serviço de coleta, gira em torno de R$ 80 milhões, valor que será lançado nos boletos.

De acordo com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), aposentados e donos de terrenos não serão isentos da taxa do lixo. "Nós chegamos a conclusão que, embora ele [proprietário do terreno] produza lixo, quando a pessoa manda limpar, ela já recolhe, porque geralmente terceiriza".

Quanto aos aposentados, estes já têm isenção de pagamento do IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano), válida para quem tem renda de até dois salários mínimos.

O projeto de lei que será enviado à Câmara é para retirar estas duas cobranças, que, este ano, vieram nos boletos. "Não é para acrescentar nenhum tipo de cobrança".

Ainda segundo o prefeito, a forma de cobrança será a mesma deste ano, com a taxa anexa ao carnê do IPTU. "Conforme a maneira correta que chegou no segundo carnê, que reduziu de todos e um valor bem menor do que cobrado da primeira vez".