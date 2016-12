Marquinhos se reúne com vereadores para levar projeto de reforma administrativa

O esperado projeto da reforma administrativa será entregue pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) nesta quarta-feira à tarde na Câmara Municipal. Segundo informações da assessoria de imprensa, Marquinhos irá até a Casa de Leis as 16h e se reunirá com os vereadores e o presidente vereador João Rocha.

O projeto apresenta uma série de mudanças administrativas com fusões das secretarias entre elas a SEMU (Secretaria da Mulher), Secretaria da Juventude e também juntar a Fundação de Cultura com a pasta de turismo, que será comandada por Nilde Brum.

O projeto será votado já no próximo domingo (1) na sessão extraordinária que elegerá a nova mesa diretora da Casa de Leis para os próximos dois anos. Com isso, os parlamentares aproveitarão a sessão extraordinária para votar o projeto apresentado. A sessão acontece às 19h30 logo após a posse dos vereadores em evento no Palácio Popular da Cultura.