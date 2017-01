Marquinhos Trad nomeia ex-vereador derrotado e aliado de Puccinelli para subsecretarias

Nomes foram publicados no Diogrande desta terça-feira

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), nomeou o ex-presidente da Juventude do PMDB Maicon Nogueira para o cargo de Subsecretário de Políticas para a Juventude da Prefeitura Municipal de Campo Grande. A nomeação foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (31) com data retroativa a dia 16 de janeiro.

Maicon é conhecido aliado do ex-governador André Puccinelli e inclusive participou ativamente da campanha de Marquinhos Trad no ano passado.

Na mesma esteira, o ex-vereador Ademar Vieira Junior, o Coringa, derrotado nas eleições de 2016, também ganhou um cargo. Ele foi nomeado subsecretário de Direitos Humanos. A nomeação também tem data retroativa de 16 de janeiro.