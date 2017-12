Marun assume ministério na quinta-feira

O deputado federal Carlos Marun tomará posse do cargo de ministro da Secretaria de Governo na próxima quinta-feira (14).

A cerimônia está marcada para as 17 horas no Palácio do Planalto onde será empossado pelo presidente Michel Temer.

Ele substituirá Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que pediu demissão nesta sexta-feira (8)

Trajetória

Marun foi secretário municipal de Assuntos Fundiários da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em 1996; Diretor Presidente da Empresa Municipal de Habitação (EMHA) da Prefeitura Municipal Campo Grande (1997-2004).

Em 2005 foi eleito vereador em Campo Grande, esteve à frente da liderança da bancada do PMDB na Câmara Municipal até 2006 – mesmo ano em que passa a cumprir o primeiro mandato como deputado estadual. Em 2007 licenciou-se do cargo de deputado para ser secretário de Habitação e Cidades e presidente da Agência de Habitação Popular, a convite do governador André Puccinelli, permanecendo no cargo até 2014, quando candidatou-se a deputado federal e foi eleito com 91.816 votos.