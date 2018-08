Candidato espera união do partido para chegar fortalecido as eleições

O MDB convocou lideranças do partido da capital e do interior, para uma reunião nesta terça-feira (14), às 15 horas, no diretório do partido.

Na reunião ficou decidido que o nome do candidato ao governo de Mato Grosso do Sul é o do deputado estadual Junior Mochi. A ex-secretária de assistência social, Tânia Garib foi convidada para ser vice de Mochi, mas ela teria recusado. Fontes ligadas ao JD1 Notícias informaram que a esposa do deputado Renato Câmara, Cristiane Iguma, também teria sido cogitada como candidata a vice, porém ela não poderia disputar cargo eletivo por ser presidente de uma ONG.

Candidatura

Em discurso após indicação para o Governo do Estado, Júnior Mochi falou da importância de ser uma opção nova ao que já está colocado. O presidente da Assembleia Legislativa disse que “certamente encontrará dificuldades mas, com a união em torno do partido, chegará fortalecido as eleições”.

Após o término da reunião que definiu Júnior Mochi como candidato do MDB ao governo, o partido informou que o nome do vice ainda não está definido.