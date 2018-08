Os dirigentes do MDB devem decidir, nesta segunda-feira (13), se o procurador licenciado, Sérgio Harfouche, vai assumir o lugar de Simone Tebet, na disputa pelo governo do estado.

Harfouche disse ao JD1 Notícias que Simone o indicou para prosseguir com o projeto do MDB. “Eu aceito e fico honrado com a indicação, agora dependemos das executivas dos partidos para que se consolide o meu nome e assim faça o registro da candidatura”, afirmou.

A dois dias do prazo final de registro de candidatura, o procurador licenciado analisa que os partidos precisam se posicionar com urgência. “Os demais candidatos já estão posicionados, aguardando o sinal para o início da corrida. Espero que os partidos definam se possível hoje, para que a gente diminua essa desvantagem em relação aos demais”, disparou.

A redação tentou contato com a executiva do MDB, mas o partido ainda não tem um posicionamento.