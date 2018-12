O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido com a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, anunciou nesta quarta-feira (5) apoio a candidatura de Paulo Corrêa (PSDB), para a presidência da Casa de Leis.

Em reunião com Renato Câmara, Eduardo Rocha e Márcio Fernandes, Corrêa também anunciou o nome de Rocha para concorrer a vice-presidência em sua chapa. Nas redes sociais, o tucano agradeceu aos três deputados emedebistas pela confiança.

Pela manhã, Corrêa usou as redes sociais para anunciar o apoio do deputado estadual eleito, Londres Machado (PSD), na disputa pela presidência. “Sempre admirei o Londres pelo seu trabalho, competência e experiência. Obrigado meu amigo. Se eleito for, vou seguir o seu exemplo à frente da administração da Casa’, escreveu em uma legenda com a foto abaixo.