A falta de entusiasmo das bases do MDB, principalmente no interior com a candidatura de Sérgio Harfouche , podem levar a um quadro inusitado, o lançamento do presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, ao governo do estado .

O fato ganhou dimensão na manhã de hoje, e nesse exato momento, Mochi esta conversando com amigos e apoiadores, para saber a opinião deles.

Um familiar do deputado, confirmou ao JD1 Notícias, que as consultas estão mesmo ocorrendo, mas que inexiste uma definição quanto ao assunto.