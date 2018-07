Os representantes de 11 partidos, reunidos no final da tarde desta terça-feira (24), reafirmaram o apoio com a pré-candidatura de André Puccinelli ao governo estadual e a disposição de continuarem na coligação com o MDB.

Dos 11 partidos, o JD1 Notícias teve acesso a nove. São eles: PHS, PMN, PEN, PSDC, PRTB, PR, PTC, PRP e Avante. O encontro, na sede do MDB estadual, contou também com a presença do deputado estadual e ex-presidente do partido, deputado Júnior Mochi e do presidente municipal do partido, Ulisses Rocha.

Mochi e Ulisses reafirmaram a confiança numa decisão favorável a André Puccinelli nas próximas horas, informaram aos aliados que as providências já estão sendo tomadas e revelaram a mensagem do ex-governador, reafirmando que continua candidato, orientando a todos que mantenham as atividades previstas para a convenção marcada para o dia 4 de agosto.

“O partido está unido em torno da candidatura de André, assim como os nossos aliados. Temos confiança na Justiça e vamos seguir em frente com o projeto de elegê-lo governador num amplo arco de alianças e a partir de propostas que tragam de volta o progresso do estado e o bem-estar das pessoas”, afirmou o deputado Júnior Mochi.

“Todos os partidos que já tinham fechado conosco reafirmaram que continuam na coligação. Por isso vamos continuar conversando com outras legendas enquanto esperamos por uma nova decisão da Justiça nas próximas horas”, disse o presidente do diretório municipal, Ulisses Rocha.