MDB só deve disputar a presidência se tiver chances de 2° turno, diz Simone Tebet

Na segunda-feira (7), em entrevista ao Jornal O Estado de São Paulo, a senadora Simone Tebet, líder do MDB no Senado, disse que o partido só deve disputar a presidência da República se tiver chance de chegar ao segundo turno.

Para a senadora é cedo para se posicionar sobre a possível candidatura do MDB à presidência. “Isso deve ser analisado com muita responsabilidade. Não podemos esquecer que MDB é partido regional, de interior, que depende decisivamente de ter as maiores bancadas na Câmara, Senado e fazer a maioria dos governadores”, disse.

Simone lembra que, em geral, a disputa começa com muitas candidaturas e ao longo do processo ocorrem as alianças. “Mas, diante da falta de uma grande liderança que já esteja dentro do processo, vai haver dificuldade maior de pré-candidatos abrirem mão de suas próprias candidaturas em nome desse consenso. As estatísticas mostram que quem bater 15%, 20% das intenções de voto, a princípio já estaria no segundo turno da disputa presidencial. Então, qualquer um que tenha hoje entre 8% e 10% não vai abrir mão de uma pré-candidatura” destaca.