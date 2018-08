A coligação Amor, Trabalho e Fé, encabeçada pelo MDB, registrou na segunda-feira (20), o pedido de impugnação da candidatura de Alcides Bernal a deputado federal. Em suas alegações a coligação fundamenta seu pedido no fato de que Bernal estaria inelegível depois de ter sido cassado do cargo de prefeito, fato que o impediria de ser candidato por oito anos.

Ainda ressalta que qualquer individuo deve apresentar, no momento do registro da candidatura, as condições de elegibilidade assim como a inexistência de inelegibilidade. Condição que não teria sido seguida por Bernal.

Em sua defesa o candidato do PP informou que a justificativa do MDB não merece prosperar, pois seu caso já foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2014, quando ele foi candidato ao senado. Alegou ainda que sua cassação foi equivocada e que já requereu sua exclusão do lançamento na 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande.

No entanto, o MDB segue com o pedido, pois segundo eles a inelegibilidade de Bernal está estabelecida na lei orgânica do município por atos político-administrativos, e o ex-prefeito também não preencheria as condições para o registro de candidatura nos termos da lei complementar nº 64/90.

O processo segue sendo analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.