O candidato participará de evento no Edifício Casa da Indústria com diversos setores produtivos do estado

O candidato à Presidência da República, Henrique Meirelles (MDB), participará amanhã de uma reunião com os empresários dos setores industrial, comercial e agropecuário, promovida pela Fiems, Famasul, Fecomércio, Faems, Amems e FCDL, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

Os presidentes Sérgio Longen (Fiems), Mauricio Saito (Famasul), Edison Araújo (Fecomércio), Alfredo Zamlutti (Faems), Delmar Ribeiro Martins (Amems) e Ricardo Kuninari (FCDL) terão a oportunidade de fazer proposições de interesse do setor produtivo sul-mato-grossense ao candidato.

O evento também é uma oportunidade para que os empresários acompanhem como o presidenciável pretende lidar com questões de infraestrutura, logística, impostos, reformas estruturantes e medidas econômicas que impactam diretamente nas atividades da indústria, comércio e agropecuária.

Meirelles garantiu, quando, em julho, participou dos Diálogos da Indústria com os Candidatos à Presidência promovido pela CNI, que a reforma tributária será prioridade no seu governo, caso seja eleito presidente da República. O ex-ministro da Fazenda do governo Temer destacou que uma equipe elabora projeto mais detalhado sobre o tema e a previsão dele é de a mudança ser votada nos primeiros cem dias de seu governo.

O candidato pelo MDB adiantou que o foco será simplificar a tributação brasileira. Por isso, a ideia é unificar os impostos de valor adicionado, como PIS/Cofins, ICMS e ISS, em uma única cobrança chamada Imposto de Valor Agregado (IVA). Após o recolhimento, o valor seria redistribuído a Estados e municípios. Para ele, a medida deixa a cobrança de impostos mais transparente e vai permitir aumento de arrecadação.

“Dados do Banco Mundial mostram que um empresário gasta 2,6 mil horas por ano para pagar imposto e não é trabalhando para gerar dinheiro para pagar o imposto, é em burocracia, em papel. Meu objetivo é reduzir para 200 horas, seguindo o padrão mundial. Temos que simplificar para ficar mais eficiente”, afirmou Meirelles.

A reunião está marcada para iniciar às 9h30. Antes, o candidato concederá entrevista coletiva à imprensa de Mato Grosso do Sul para falar sobre as propostas de governo para o setor produtivo do Estado, bem como questões sobre infraestrutura, logística, impostos, reformas estruturantes e medidas econômicas que impactem diretamente nas atividades da indústria, comércio e agropecuária.