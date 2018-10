O candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), agradeceu os votos que o levaram para o segundo turno e considera que, apesar de todos os ataques sofridos no primeiro turno, a população deu "voto de confiança". “O cenário que a gente vê hoje no Brasil, a criminalização da política, ter 44% de apoio com todo esse cenário é muito positivo”, afirmou.

Reinaldo que agora enfrentará Odilon de Oliveira (PDT) no segundo turno, falou sobre as próximas alianças. Segundo o governador, alguns partidos já manifestaram simpatia pela sua reeleição, mas lançaram candidato e não puderam coligar no primeiro turno. “Temos muita gente que gosta do nosso jeito de fazer política, vamos conversar e buscar apoio para o segundo turno”, disse.

Sobre o cenário nacional, o candidato lamentou que o tucano Geraldo Ackmin não conseguiu ir para o segundo turno e lembrou que Jair Bolsonaro faz parte de sua coligação, sinalizando apoio ao presidenciável do PSL.

A estratégia de Reinaldo para o segundo turno é “defender o nosso legado e mostrar o trabalho”. Logo após o resultado da apuração dos votos, Reinaldo foi para o comitê do PSDB onde foi recebido por apoiadores.