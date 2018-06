Miglioli lança pré-candidatura ao Senado pela terceira vez hoje

Nesta sexta-feira (22) acontece às 19h, em Rio Verde, o terceiro lançamento regional da pré-candidatura ao Senado do ex-secretário de Infraestrutura do estado Marcelo Miglioli. O pré-candidato já visitou 12 municípios da região nas últimas semanas, conversando com as lideranças e convidando para o evento que será na sede social da Loja Maçônica de Rio Verde.

O prefeito de Rio Verde, Mário Kruger, ressalta que “em 30 anos que eu moro em Rio Verde, nenhum governo investiu tanto no município como o do Reinaldo com apoio do Marcelo”, afirma, destacando que o município deve “ser grato” aos que trabalharam e acreditaram na nossa cidade e na nossa gente.

Marcelo por sua vez prometer que irá dar continuidade ao trabalho feito na secretária. “Vamos mostrar o trabalho que realizamos como secretário de Infraestrutura do governo Reinaldo Azambuja, defender a continuidade desse projeto e enfatizar o nosso projeto em Brasília para atrair novos recursos e contribuir para o desenvolvimento nacional”.

“O Reinaldo fez o Governo mais municipalista da história de Mato Grosso do Sul, atendendo todos os municípios de forma indiscriminada, sem olhar para a cor partidária e isso abre as portas das prefeituras aonde chegamos porque além de gratidão, fizemos amigos”, salienta Miglioli, destacando que mais de R$ 580 milhões foram investidos em obras urbanas com recursos próprios do Estado. “Isso nunca aconteceu antes”, frisa.

Durante três anos e três meses, o secretário planejou e coordenou a execução de 800 obras novas e concluiu mais de 215 obras que estavam inacabadas, gerenciando investimentos de R$ 4 bilhões para o estado.

A solenidade de pré-lançamento está marcada para hoje, às 19 horas, no salão social da Loja Maçônica de Rio Verde – Rua Osvaldo Cruz, 230 – Centro – Rio Verde.