Prefeito esteve presente no lançamento da Feira do Empreendedor do Sebrae

O Sebrae realizou nesta segunda-feira (16), o lançamento da Feira do Empreendedor, na sede da instituição na avenida Mato Grosso em Campo Grande. O lançamento contou com a presença do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

A Feira do Empreendedor tem a finalidade de destacar a tecnologia e informações sobre ferramentas digitais utilizadas para atrair clientes e gerar negócios.

Marquinhos afirmou que a tecnologia é necessária para o avanço administrativo dos funcionários no órgão. "Em outras capitais, em restaurantes encontramos o cardápio digital, esses avanços cada vez mais, vão contribuir para que o consumidor escolha esses lugares. Boa parte dos funcionários públicos não tinham acesso a tecnologia. A capacitação deles é necessária e importante para o desenvolvimento dos serviços. Nossos funcionários responsáveis pela informatização, estarão presentes na feira", destaca.

Questionado sobre as eleições e possível apoio, o prefeito disse que a prioridade é o trabalho feito para crescimento da capital. "A minha única política é Campo Grande cada vez melhor. Compete aos dirigentes do partido [PSD] cuidar da coligação de apoio. Quando fui candidato eram contra mim [Reinaldo, André e Odilon], mas a população me escolheu. Cabe aos candidatos ao governo, articularem o que é melhor para o estado. A prefeitura é parceira em apoio institucional, nós estamos dando apoio a todos aqueles que querem trazer desenvolvimento e progresso a nossa cidade", finaliza.