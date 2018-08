Ministra nega pedido de liberdade em favor de André

O pedido de liberdade do ex-governador André Puccinelli, do seu filho Puccinelli Junior e do advogado João Paulo Calves, “não foi reconhecido”, na terça-feira (7), pela ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura.

Com a negativa da ministra, André acumula dois habbeas corpus negados pelo STJ desde a sua prisão, no dia 20 de julho. O primeiro recurso foi negado pelo ministro Humberto Martins, no dia 27 de julho.

Antes das duas negativas do STJ, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região já tinha negado o pedido de liberdade do ex-governador. Agora, André, o filho e o advogado aguardam julgamento de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-governador e o filho estão presos em uma cela especial no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário da capital. O advogado está preso no Presídio Militar, também na capital.