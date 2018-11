O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, cumpre agenda em Dourados, nesta quinta-feira (22). Na ocasião, Joaquim Luna e Silva conhecerá o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

Acompanhado por um forte esquema de segurança, o ministro se deslocou até a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – Brigada Guaicurus, em Dourados, onde está reunido com militares e conhecendo o projeto.

SISFRON

Com 16 mil quilômetros de fronteiras no Brasil, o Sisfron começou a ser implementado em 2010. Há equipamentos como antenas e centro de operações – onde as informações produzidas na fronteira serão gerenciadas. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul serão 64 antenas e mais 60 de Cuiabá até o sul do Estado; além da construção de cinco centros de operações no MS e em MT.

O investimento total no projeto está orçado em R$ 12 bilhões, sendo que o piloto, que faz parte do Comando Militar do Oeste – abrangendo MS e MT – tinha previsão de ser finalizado em 2016, mas por falta de recursos houve atrasos. Meta inicial era de ter toda a fronteira brasileira monitorada até 2021.