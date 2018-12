Com o objetivo de conhecer melhor o projeto Sisfron, ministro visitará a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

Durante a sua participação para anunciar a liberação do crédito em favor do Ministério da Defesa na semana passada, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun cogitou visitar o projeto Sistema de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), em Dourados.

E através de sua assessoria foi confirmado sua vinda na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados (Brigada Guaicurus), na próxima sexta-feira (7) com foco o conhecer melhor o projeto Sisfron. O ministro será recebido pelo general de Brigada, Lourenço William da Silva e visitará o Centro de Operações e de acordo com a assessoria, depois disso deve conceder entrevista à imprensa.

Sisfron

O Sisfron iniciou em 2014 o projeto piloto em Dourados tendo em vista monitorar toda a área de fronteira do país. Central de comando e controle instalada na sede da Brigada Guaicurus monitora todas as ações ou operações desenvolvidas pelos militares na faixa de fronteira e gerenciar possíveis ordens do comando para deslocamento de tropas, entre outras atividades de segurança.

O investimento previsto era de R$ 12 bilhões e deveria estar implantado em sua totalidade até 2022, porém, com o contingenciamento de gastos do governo, os repasses caíram e o projeto não teve continuidade em outras regiões.

Sobre novo prazo para implantação do projeto, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna visitou a Brigada e disse que a previsão agora é de finalizar a aplicação da tecnologia em 2035, devido ao contingenciamento de recursos por parte do governo federal.

Ele ainda afirmou, durante a visita, que o Sisfron “é um projeto sem volta”, afirmando ainda que está mantendo contato com o futuro titular da pasta, general Fernando Azevedo e Silva e o atualizando sobre o sistema.