A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje (21) convite para que os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e da Justiça, Osmar Serraglio, participem de audiência pública sobre a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Também foi aprovado convite para que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, participe dos debates para tratar dos fatos que desencadearam a operação. Por se tratar de convite e não de convocação, os ministros e o diretor-geral da PF não são obrigados a comparecer à audiência pública.

Os requerimentos para comparecimento são de autoria da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). Ela destacou a necessidade de debater o assunto pelo alto impacto da operação na economia do país. “São situações que estamos vendo agora, inclusive, a de países consumidores da carne brasileira que estão suspendendo as importações que fazem do Brasil”, disse.

A Operação Carne Fraca foi deflagrada na última sexta-feira (17) e denunciou um esquema criminoso envolvendo empresários do agronegócio e fiscais agropecuários que facilitavam a emissão de certificados sanitários para alimentos inadequados para o consumo.

De acordo com a PF, frigoríficos envolvidos nesse esquema criminoso "maquiavam" carnes vencidas e as reembalavam para venda. As empresas subornavam fiscais do ministério da Agricultura para que autorizassem a comercialização do produto sem a devida fiscalização.