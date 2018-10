O desempenho de Junior Mochi do MDB que teve 11,65% e Humberto Amaducci do PT com 10,16%, garantiram a eleição em dois turnos em MS, ambos foram o ponto fora da curva em todas as pesquisas. Uma das surpresas da eleição em MS, estranhamente vem do PT.

Com 99% das urnas apuradas, o percentual de Amaducci somado com o de Mochi totalizaram 21,81%, somados a votação do juiz que tem 31,73%, possibilitaram o segundo turno entre Odilon de Oliveira 31,67% e Reinaldo Azambuja 44,61%.